İran, ABD’ye Sert Yanıt Verdi!

ORTA DOĞU’DA ŞOK SALDIRI VE REAKSİYONLAR

Orta Doğu, yeni bir gerginliğe sahne oldu. ABD, İran’a bağlı 3 nükleer tesisi gece saatlerinde vurdu. Bu saldırının ardından, İsrail dahil birçok ülkeden tepkiler yükseldi. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, hem ABD hem de İran’dan Trump’a yönelik eleştiriler arttı.

İRAN’DAN TEHDİT KARŞILIK GÖRDÜ

İran Devlet Televizyonu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz.” ifadelerinde bulundu. İran, bu tehditlerin ardından hemen karşı saldırı başlattı.

SALDIRIYLA BİRLİKTE İSRAİL HEDEFTE

ABD’nin İran savaşına dahil olmasının ardından İran, İsrail’e karşı yeni bir saldırı gerçekleştirdi. Füzeler, Kudüs semalarında görüntülendi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçaları nedeniyle toplam 10 ihbar aldıklarını açıkladı. İran, İsrail’in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sebebiyle ülke genelindeki alarmların devreye girmesinin ardından yaklaşık 30 füze fırlattı. Bazı füzelerin engellenemediği ve belirli noktalara isabet ettiği belirtildi.

HAYFA KENTİ’NDE AĞIR HASAR VE YARALILAR

Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki saldırı sonucunda bölgede ağır hasar meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve bu bölgelerdeki çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerin bazıları açık alana düştüğünü, Hayfa’nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde de hasar oluştuğunu bildirdi. İsrail ordusu, sığınaklardan çıkılabileceğini ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarında faaliyet gösterdiğini açıkladı.