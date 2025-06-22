İran Artık Barış Yapmak Zorunda

ABD İSRAİL-İRAN SAVAŞINA DAHİL OLDU

ABD, onuncu gününde İsrail – İran savaşına aktif olarak dahil oldu ve İran’ın nükleer tesislerini hedef aldı. Saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump, kurmaylarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Trump, İran’ın nükleer tesislerini vurma nedenlerinin “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak” olduğunu beyan etti. Trump, “dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmak” için harekete geçtiklerini ifade etti.

ASKERİ BAŞARI VE BARİŞ YERİNE TEHDİT

Trump, “Kısa süre önce ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan,” dedi. Saldırıların başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı ve “İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi” diye ekledi. Trump, “Ortadoğu’nun zorbası İran şimdi barış yapmak zorunda. İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak” şeklinde uyarılarda bulundu. Ayrıca, “Uzun zaman önce buna izin vermemeye karar verdim,” sözleriyle tehditlerini sürdürdü.

GELECEKTEKİ HEDEFLER VE TEHLİKELİ SEÇİMLER

Trump, “İran’da ya barış olacak, ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak” dedi. Daha fazla hedefin bulunduğunun altını çizen Trump, “Barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle ve hızla düşeceğiz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok,” diye belirtti. Trump, “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu” vurgulayarak, “Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun,” diyerek konuşmasını sonlandırdı.