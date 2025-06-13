İran, BMGK’ya Acil Toplantı Çağrısı Yaptı

ORTA DOĞU’DA FÜZELERİN ATEŞLENMESİ

ABD ve İran arasında süregelen nükleer müzakerelerde ortaya çıkan karşılıklı tehditler sonucunda Orta Doğu’da füzeler ateşlendi. İsrail, gece yarısı İran’ın önemli nükleer hedeflerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi.

SALDIRIDA ÜST DÜZEY ASKERİ YETKİLİLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in düzenlediği bu saldırı sonucunda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetti. İran dini lideri Ali Hamaney, bu saldırıya yönelik olarak sert bir karşılık vereceklerini açıkladı.

BMGK’YA YAPILAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BMGK’ya gönderdiği acil durum mektubunda, İsrail’in “İran’daki nükleer tesislerine saldırıları ve askeri yetkililere suikastlarını” kınadı. İran’ın BM Daimi Temsilciliği, bu saldırılardan dolayı İsrail’in sorumlu tutulması için BMGK’ya acil toplantı çağrısında bulundu. İsrail güvenlik kabinesi de dün akşam toplandı ve sabaha karşı Başbakan Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik kapsamlı bir saldırı başlattıklarını kamuoyuna duyurdu.