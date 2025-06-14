İran Cevabı Sertleşti! ‘Demir Kubbe’ Yetersiz Kaldı

İRAN’IN SALDIRISI VE ETKİLERİ

İran, iki dalga halinde gerçekleştirdiği 150 füze fırlatışıyla Tel Aviv’deki Savaş Bakanlığı karargahını iki kere vurdu. Görüntülere göre, bu saldırılar sonucunda en az iki Demir Kubbe füze savunma bataryası imha oldu. Bunun yanı sıra, birçok sivil bina, konut ve işyeri ciddi hasar gördü. İsrail halkı bomba sığınaklarına sığınmak zorunda kaldı. Bazı İsrailliler ise evlerinden Demir Kubbe ve İran füzelerinin havadaki dansını görüntüledi. Ancak, İsrail’in gurur kaynaklarından biri olan Demir Kubbe, bu sefer İran füzelerini durdurmakta yetersiz kaldı. Daha önceki saldırılarda, 300’er füzeye karşı etkili savunma yapan Demir Kubbe, bu kez ciddi şekilde hasar aldı.

HIPERSONİK FÜZELERİN ROLÜ

Saldırının başarısızlığının sebepleri arasında, İran’ın bu kez çok sayıda hipersonik füze kullanması öne çıkıyor. İran, bu kapsamda saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilen ve üstün manevra kabiliyetine sahip Fettah-1 ve Fettah-2 hipersonik füzelerini kullandı. Görüntülerde, Demir Kubbe’nin füzelerinin etrafında dönen İran füzelerinin hızla hedeflere düştüğü gözlemlendi. Öte yandan, İsrail’in Demir Kubbe’si, dost ateşi de açmak durumunda kaldı. Demir Kubbe’den atılan savunma füzesi parçalarının bir kısmı Tel Aviv’e düşerek hasar yarattı. Demir Kubbe bataryalarının uğradığı hasarın durumu henüz netleşmedi. Ancak, Tel Aviv, İran füzelerinin isabetiyle gerçek bir savaş alanına döndü.