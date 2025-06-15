İran’da 128 Ölü, 900 Yaralı Var!

İRAN SİLAHLI SALDIRILARDA CAN KAYBI VE YARALANMA OLDU

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Tahran ve diğer kentlere gerçekleştirdiği hava saldırılarında toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiğini, 900 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bu durum, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla ilk kez resmiyet kazanmış oldu. Ülke genelinde düzenlenen bu saldırılarda can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA DERİNLEŞİYOR

İsrail, 13 Haziran tarihinden itibaren İran’ın çeşitli bölgelerinde yer alan nükleer tesisleri ve ordunun üst düzey kademesini hedef alarak geniş ölçekli saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı kıdemli komutanların yanı sıra dokuz nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti. Daha önce sivil kayıplar için açıklanan rakam 78 olarak bildirilmişti. Ayrıca, İran ordusunun yanıt niteliğinde İsrail’e karşı gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarında 13 kişinin öldüğü ve 400’den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye de dâhil birçok ülke, İsrail’in eylemlerini kınadı.