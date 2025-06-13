İran’da İnternete Kısıtlama Getirildi

İNTERNET KISITLAMALARI VE DURUM AÇIKLAMASI

İran İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığı, ülkede mevcut olağanüstü koşullar nedeniyle internete kısıtlama getirildiğini duyuruyor. Yapılan açıklamada, bu kararın ülkedeki özel durumlardan kaynaklandığı ifade ediliyor. Öte yandan, durumun normale dönmesiyle birlikte bu kısıtlamaların kaldırılacağı belirtiliyor.

KENTLERE YAPILAN SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail, sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran ile Tebriz, İsfahan’da bulunan Natanz Nükleer Tesisi’nin yanı sıra Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan ve Kum gibi kentlere saldırılar gerçekleştirdi. Natanz’daki nükleer tesiste herhangi bir sızıntının olmadığı bilgisi alınıyor. İsrail’in saldırıları sırasında İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade gibi üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanının da hayatını kaybettiği bildiriliyor. Saldırılarda sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve kadınlar ile çocuklar da dahil birçok sivilin yaşamını yitirdiği aktarılıyor.