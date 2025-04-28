Dünya

İran’da Limandaki Patlama: Ölü Sayısı 65

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CAN KAYIPLARI ARTIYOR

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehid Recai Limanı’ndaki patlama sonrasında can kaybı sayısı artış gösteriyor. Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 46’dan 65’e çıktığını duyurdu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Vali Aşuri, patlama sonrasında limanda çıkan yangının tamamen söndüğünü ifade ederek, “Yangının kontrol altına alınmasının ardından arama-kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor” dedi. Ayrıca, konteynerlerin taşınması işleminin tamamlanmasının iki haftaya kadar sürebileceğini belirtti. Şu anda en önemli konunun hayatını kaybedenlerin tespiti ve bulunması olduğunu vurguladı.

Patlama sonucu 1.210 kişi de yaralı durumda. Bu yaralılardan 138’inin ise hastanede tedavisi devam ediyor. Patlamanın kesin nedeni ise henüz netlik kazanmış değil.

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