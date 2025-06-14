İran’Da Radyoaktif Kirlenme Tespit Edildi

İSRAIL’İN SALDIRILARI SONRASI RADYOAKTİF KİRLENME

İsrail, İran’ın nükleer programında uranyum zenginleştirme oranını artırarak silah üretme kapasitesine karşı düzenlediği saldırılarda nükleer tesisleri hedef aldı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran’ın Natanz tesisinde radyoaktif kirlenme tespit edildiğini bildirdi.

İSFAGAN VE FORDO ÜZERİNE GÖZLEMLER

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail’in İran’da hedef aldığı İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu konuda İranlı yetkililerle iletişime geçtiklerini belirtti. Grossi, UAEA’nın sosyal medya platformu X üzerinden şöyle dedi: “UAEA, İsfahan ve Fordo’daki nükleer tesislere ilişkin gelen raporların farkındadır ve bu tesislerin etkilenip etkilenmediğine dair İran’dan resmi bilgi talep etmektedir.”

İRAN: “SIZINTI CİDDİ BİR TEHLİKE DEĞİL”

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki nükleer tesislerle ilgili bilgi verdi. Kemalvendi, İsrail’in Natanz nükleer tesisini yer altındaki yapıları hedef alarak birçok kez füze saldırısına maruz bıraktığını aktardı. Saldırıların ardından yapılan incelemelerde, tesiste sınırlı düzeyde radyoaktif kirlilik tespit edildi. Ancak bu kirliliğin yalnızca tesisin içiyle sınırlı olduğunu vurgulayan Kemalvendi, dış çevreye herhangi bir sızıntının ulaşmadığını ve durumun ciddi bir tehlike arz etmediğini ifade etti.