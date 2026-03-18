İran’da Savaşın Gölgesinde Taziye Mesajı

ABD İLE İSRAİL, İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail, İran’a karşı başlattıkları saldırılara devam ediyor. 28 Şubat’ta başlayan operasyonlar çerçevesinde, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in yanı sıra birçok önemli figür hedef alınarak öldürüldü. İran, bu saldırılara misilleme yaparken, çatışmaların tüm Körfez bölgesine yayılmasına yol açtı. Orta Doğu’daki gerginlikler devam ederken, İsrail’den üst düzey bir isme yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA LARİCANİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani yaşamını yitirdi. Söz konusu saldırı, gergin ortamı daha da artırmış durumda.

HAMANEY, LARİCANİ İÇİN TAZİYE MESAJI YAYINLADI

İran’ın Dini Lideri Mücteba Hamaney, Laricani’nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı. Hamaney, “Bu saldırılar İslam milletinin kararlılığını güçlendirecek, adalet yerini bulacak” sözleriyle durumu değerlendirdi. Hamaney, “Ali Laricani’nin oğlu ve bazı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle aldım. Ali Laricani uzun yıllar İran’a hizmet eden tecrübeli ve kararlı bir isimdi. Ailesine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

