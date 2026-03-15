İran’daki Saldırılar Kültürel Mirası Tehdit Ediyor

ABD İLE İSRAİL’İN ORTAK SALDIRILARI 15. GÜNÜNDE SÜRÜYOR

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı savaş, 15. gününe girdi. İran, İsrail ve bölgedeki ABD varlıklarına karşı karşılıklı misilleme saldırıları gerçekleştirirken, tarihi yapılar ve kültürel miraslar da zarar görüyor. İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucunda ülke genelinde en az 56 müze, tarihi yapı ve kültürel alanın hedef alındığını ve önemli yapısal hasarların meydana geldiğini bildirdi.

KÜLTÜREL MİRAS TEHDİT ALTINDA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıların yalnızca fiziksel yapıların hedef almadığı, bir milletin kimliği ve kültürel mirasının da tehdit altında olduğu vurgulandı. Açıklamada, yaşananların insanlığın ortak mirasına büyük bir zarar olduğu belirtilerek, bunun telafisinin zor olduğu ifade edildi.

ULUSLARARASI KURULARDAN SESSİZLİK

Ayrıca, uluslararası kurumların bu olaylara karşı sessizliğinin İran halkı açısından büyük bir soru işareti oluşturduğu kaydedildi. Saldırıların, gelecek nesiller için önemli bir ders niteliği taşıdığı ve bağımsızlığın bir millet açısından temel değerlere sahip olduğu belirtildi.

TARİHİ ESERLERİN EN FAZLA HASAR GÖRDÜĞÜ YER

Bakanlık açıklamasında, saldırıların en fazla etkilediği alanın başkent Tahran olduğu vurgulandı. Tahran eyaletinde, 19 tarihi eser ve kültürel alanın zarar gördüğü bildirildi.

UNESCO LİSTESİNDEKİ ESERLER DE ETKİLENİYOR

Kürdistan eyaletinde 12 önemli tarihi yapının hasar aldığı, dünya mimarisinin önemli merkezleri arasında yer alan İsfahan’daki Nakş-ı Cihan Meydanı kompleksi ile çevresindeki bazı tarihi eserlerin de saldırılardan etkilendiği kaydedildi.

ÇEŞİTLİ TARİHİ YAPILAR HEDEF ALINIYOR

Loristan ve Kirmanşah eyaletlerinde de çeşitli tarihi yapıların hedef alındığı bildirildi. Buşehr eyaletinde özellikle Bender Siraf bölgesindeki tarihi konak ve evlerin zarar gördüğü ifade edildi. Ayrıca, İlam eyaletindeki Arkeoloji Müzesi’nin de saldırılardan etkilendiği belirtildi.

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ADIM ATILIYOR

İran yönetimi, saldırılarla ilgili olarak uluslararası kuruluşlara resmi başvuru yapıldığı duyuruldu. Bakanlık, kültürel mirasın korunması adına diplomatik ve hukuki girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

RESMİ BAŞVURULAR YAPILIYOR

Bu kapsamda başvuruların, başta UNESCO, ICOMOS ve Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlara iletildiği ifade edildi. Ayrıca, yurt içindeki ve dışındaki İranlılardan konunun takip edilmesi konusunda destek talep edildi.

DÜNYA KAMUOYUNA KAMPANYA

Bildiride, dünya kamuoyuna çağrıda bulunuldu. Düşünürlerin, sanatçıların ve özgür halkların, insanlık medeniyetine yönelik bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaları gerektiği vurgulandı. Kültürlerin ve kimliklerin yok edilmesine sessiz kalmanın güç temelli bir düzenin yaratılmasına zemin hazırlayabileceği kaydedildi.

RESTORASYON PLANLARI HAZIRLANIYOR

İran Kültürel Miras Bakanlığı, saldırılar sonrasında hasar tespit çalışmalarına başlandığını açıkladı. Çatışmaların sona ermesinin ardından zarar gören eserler için kapsamlı bir restorasyon ve yeniden inşa planının hazırlanacağı belirtildi. Ayrıca, tarihi yapıların onarılması ve kültürel mirasın korunması için ulusal ve uluslararası iş birliklerinin değerlendirileceği ifade edildi.