İran’daki Türk Vatandaşları Türkiye’ye Giriş Yaptı

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI NEDENİYLE TÜRK VATANDAŞLARI DÖNÜYOR

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasında yaşanan artan gerginlik neticesinde, Türkiye ile sınır olan İran’a yönelik hava saldırıları yapıldı. Bu saldırılarda birkaç şehir hedef alındı.

BÖLGEDEKİ DURUM CİDDİLEŞİYOR

İsrail, sabah saatlerinde Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisine ve Loristan ile Kirmanşah kentlerine saldırıda bulundu. Bu olayların ardından, Türkiye’de bulunan İran’a iş veya seyahat amacıyla giden Türk vatandaşları, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yapmaya başladı.

SINIR KAPILARINA YÖNELİYORLAR

İran’da resmi tatil olmasına karşın, benzin istasyonlarında sürücülerin uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi. Ancak Türk vatandaşlarının Esendere Sınır Kapısı’ndaki geçişlerinde yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Urmiye kentinden Türkiye’ye döndüğünü belirten Zeki Gürdal, “İsrail’in İran’ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. Araç kuyruklarını benzin istasyonlarında gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen biter” dedi.