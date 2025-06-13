Dünya

İran’daki Türkler Türkiye’ye dönüyor

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İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

İsrail ile İran Cumhuriyeti Devleti arasında meydana gelen gerginlik neticesinde, Türkiye ile sınır olan İran Devleti’nde İsrail tarafından hava saldırıları düzenlendi. Bu saldırılar sonucunda birçok kent hedef alındı.

YURDA DÖNEN TÜRK VATANDAŞLARI

İran’da iş ve gezi amaçlı bulunan Türk vatandaşları, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş işlemlerine başladı.

GERGİNLİK ORTAMINDA YAŞANANLAR

İsrail, Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine sabaha karşı saldırı düzenledi.

SINIR KAPILARINA YÖNELİM

Saldırıların ardından İran’da resmi tatil olmasına karşın benzin istasyonlarında sürücüler uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Türk vatandaşları ise Esendere sınır kapısından Türkiye’ye geçiş yapmaya devam etti. Özellikle Esendere sınır kapısında yoğunluk olmaması dikkati çekti.

UMUTLU AÇIKLAMALAR

Kısa sürede gerginliğin sona ereceğini umduğunu belirten Zeki Gürdal, “Urmiye kentinden geliyoruz. İsrail’in İran’ı vurduğunu sabah öğrendik. Tasvip etmediğimiz bir durum. Biz İran’dan dönüp Türkiye’ye giriş yaptık. Benzin istasyonlarında araç kuyruklarının olduğunu gördük. İnşallah kısa sürede bu gerginlik tamamen biter” ifadelerini kullandı.

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