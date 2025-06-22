İran’dan ABD’ye Saldırı Başladı!

ORTA DOĞU’DA ÇARPICI GELİŞMELER YAŞANIYOR

Orta Doğu, yeniden uzun süre tartışmalara sahne olan bir gün geçirdi. ABD, İran’a ait üç nükleer tesisi gece saatlerinde hedef aldı. Bu saldırının ardından İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederken, hem ABD’den hem de İran’dan Trump’a gelen tepkiler artış gösterdi.

İRAN’DAN AÇIK TEHDİT GELDİ

ABD’nin saldırısı sonrası İran Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada, “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz” denildi ve İran hızlıca karşılık verdi.

ABD’nin İran savaşına dahil olmasıyla birlikte İran, İsrail’e yeni bir saldırı başlattı. İran, İsrail’e doğru yeni füzeler fırlattı ve ateşlenen füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçası isabeti nedeniyle 10 ihbar aldıklarını bildirdi. İran tarafından başlatılan saldırı sonrası ülke genelindeki alarmlar devreye girdi. Fırlatılan yaklaşık 30 füzeden bazıları engellenemedi ve çeşitli noktalara isabet etti. Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa kentindeki hasarın ardından en az 11 kişinin yaralandığını ve etkilenen bölgelerde çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerin bazılarının açık alana düştüğünü, Hayfa’nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde de hasar meydana geldiğini bildirdi. İsrail ordusu, sığınaklardan çıkılabileceği ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda faaliyet gösterdiğini açıkladı.