İran’dan ABD’ye Sert Yanıt Geldi!

ORTA DOĞU’DA ŞOK GELİŞMELER

Orta Doğu, önemli bir gelişmeye tanıklık etti. ABD, İran’a ait 3 nükleer tesisi gece saatlerinde hedef aldı. Bu durum, İsrail hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etmesine yol açarken, hem ABD’den hem de İran’dan tepkiler hızla yükseldi.

İRAN’DAN AÇIK TEHDİT

Saldırı sonrası İran Devlet Televizyonu, “Bundan sonra bölgedeki her Amerikan vatandaşı ve askeri meşru hedef olacak. Trump, 40.000 ila 50.000 Amerikan askerinin tabutlarını teslim almayı seçti. Siz başlattınız, biz bitireceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ardından İran, ABD’nin de savaşın içine çekilmesiyle birlikte İsrail’e yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

İSRAİL’İ HEDEF ALAN İRAN SALDIRISI

İran, İsrail’e doğru yeni füzeler fırlattı. Ateşlenen füzelerin Kudüs semalarında görüldüğü bilgisi geldi. İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, doğrudan ve şarapnel parçaları nedeniyle 10 ihbar aldıklarını açıkladı. İran’ın İsrail’in merkezine ve kuzeyine yönelik başlattığı saldırı sonrası ülkenin genelinde alarmların devreye girmesiyle yaklaşık 30 füze fırlatıldığı, bunlardan bazılarının engellenemediği ve belirli noktalara isabet ettiği bildirildi. Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa’ya isabet eden füzelerin ardından bölgede büyük hasar meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre en az 11 kişinin yaralandığını ve hasar gören bölgelerde çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Ayrıca, İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, füzelerden bazılarının açık alanlara düştüğünü ve Hayfa’nın yanı sıra, ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde de hasar oluştuğunu aktardı. İsrail ordusu, sığınaklardan çıkılabileceğini ve arama kurtarma ekiplerinin isabet alan noktalarda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.