İran’dan Doha ve Dubai İçin Saldırı Tehdidi

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor.

SALDIRI UYARISI: TERK EDİN

Son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi bir haber ajansında yayımlanan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki belirli bölgelere yönelik saldırı tehdidinde bulunuldu. Dubai ve Doha şehirlerindeki bazı alanlara, ABD askerlerinin bulunduğu iddiasıyla saldırı düzenlenebileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayanların en kısa sürede yerlerini terk etmeleri istendi. Açıklamada, Doha’nın Luseyl, El Vaab ve Ayn Halid semtlerindeki hedef alanlar işaretlendi.

AMERİKALI TERÖRİSTLERİ KORUYORLAR

Ayrıca, açıklamada “İran Silahlı Kuvvetleri’nin uyarılarına rağmen, yöneticileriniz Amerikalı teröristlere sığınak sağladı ve topraklarınızın İran’a karşı saldırı için kullanılmasına izin verdi.” şeklinde ifadeler yer aldı.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyonlar başlattı. İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. İran’a yönelik yürütülen ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkilinin öldüğü bildirildi. İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.