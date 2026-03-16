İran’dan Doha ve Dubai İçin Saldırı Tehdidi

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına yanıt vermeye devam ediyor.

SALDIRI UYARISI: TERK EDİN

Son olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi bir haber ajansında yayımlanan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki belirli bölgelere yönelik saldırı tehdidinde bulunuldu. Dubai ve Doha şehirlerindeki bazı alanlara, ABD askerlerinin bulunduğu iddiasıyla saldırı düzenlenebileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayanların en kısa sürede yerlerini terk etmeleri istendi. Açıklamada, Doha’nın Luseyl, El Vaab ve Ayn Halid semtlerindeki hedef alanlar işaretlendi.

AMERİKALI TERÖRİSTLERİ KORUYORLAR

Ayrıca, açıklamada “İran Silahlı Kuvvetleri’nin uyarılarına rağmen, yöneticileriniz Amerikalı teröristlere sığınak sağladı ve topraklarınızın İran’a karşı saldırı için kullanılmasına izin verdi.” şeklinde ifadeler yer aldı.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyonlar başlattı. İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. İran’a yönelik yürütülen ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkilinin öldüğü bildirildi. İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, bu saldırılarda ölü sayısı 1348’i, yaralı sayısı ise 17 bini geçti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mücteba Hamaney’in Moskova’daki Sağlık Durumu Tartışmalı

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in ölümünden sonra yaralandığı ve Moskova'da tedavi edildiği bildirildi.
Gündem

Uşak’ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta traktör kullanırken av tüfeğiyle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili husumetli olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Gündem

Bursa Çiftlik Yangınında 580 Hayvan Telef Oldu

İnegöl'deki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 580 hayvan öldü, 100 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangının sebebi araştırılıyor.
Gündem

El Bilal Toure’den Taraftarlara Teşekkür Mesajı

Beşiktaşlı El Bilal Toure, sosyal medya üzerinden destek veren taraftarlarına teşekkür ederken, eleştirilerine yanıt vererek eleştirmenleri kınadı ve daha yapıcı bir tutum sergilemelerini istedi.
Gündem

Fenerbahçede Teknik Direktör Krizi Büyüyor

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği için alternatifler belirledi. Eğer Tedesco ile yollar ayrılırsa, kulüp eski teknik direktör Aykut Kocaman'a dönebilir.

