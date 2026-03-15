İran’dan Jeffrey Epstein Davasına Dair Açıklama

Kamuoyunun yoğun ilgi gösterdiği dava devam ediyor. Hapishanede yaşamını yitiren milyarder Jeffrey Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddialarıyla süren yargılama süreci kapsamında paylaşılan belgelerin etkisi sürmekte.

İRAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Süregelen davaya dair farklı açıklamalar ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Laricani, konu üzerine kendi görüşlerini belirtti. Laricani, sosyal medya üzerinden, “Epstein’ın şebekesinin kalan üyelerinin, 11 Eylül’e benzer bir olay yaratmak ve suçu İran’a atmak için bir komplo kurduklarını duydum” şeklinde konuştu.

İRAN TERÖRİST PLANA KARŞI

Laricani, ayrıca, “İran, bu tür terörist planlara temelden karşıdır ve Amerikan halkıyla hiçbir savaşı yoktur” dedi. Bu açıklamalarıyla hem suçlamalara yanıt vermiş oldu hem de İran’ın bu durum karşısındaki tutumunu net bir şekilde ifade etti.