İran’dan Misilleme Saldırısı Suudi Tesisleri Hedef Aldı

İran, her saldırıda misilleme yaparak yanıt vermeye devam ediyor. Son olarak, Aseluye’deki petrol rafinerileri ABD-İsrail saldırıları ile hedef alındı. Buşehr eyaletindeki Aseluye kentinde bulunan petrol rafinerileri, yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, bazı bölümleri ile gaz tesisleri saldırıya uğradı. Saldırılan rafinerilerin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı aşamaları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarının hedef alındığı belirtiliyor. Olay sonrasında, çalışanların tahliye edilip güvenli bölgelere götürüldüğü, kurtarma ve yangın söndürme ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çabalarının sürdüğü ifade edildi. İlk verilere göre can kaybı veya yaralanma ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

İRAN’DAN MİSİLLEME: SUUDİ ARABİSTAN HEDEFTE

İran, saldırıya misilleme olarak Suudi Arabistan’da 5 ayrı nokta için hedef belirledi. Akşam saatlerinde Riyad’da duyulan patlama seslerinin ardından, Saudi Aramco tesislerinin vurulduğu ilk görüntülerde yer aldı. Hedef alınan tesiste büyük bir patlama meydana gelirken, yangın çıktığı da belirtildi. İran’dan yapılan açıklamada, “Riyad’da ABD uçaklarına yakıt ikmali sağlayan tesis vuruldu” denildi. Aynı zamanda İran, bu tesisin ABD uçaklarına destek olduğunu ve bu savaş uçaklarının İran’ı bombalamak için havalandığını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırılar hakkında “Bu, tüm dünyayı etkileyebilecek kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRIYOR

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad’a yönelen 4 balistik füzeyi hava savunma sistemleri aracılığıyla etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Açıklamada, imha edilen füzelerin parçalarının başkentin farklı bölgelerine düştüğü, ancak ilk tespitlere göre can kaybı veya hasar olmadığı kaydedildi. Ayrıca, ülkenin doğu bölgesine yönelen 2 balistik füzenin de başarıyla engellendiği belirtildi. Füzelerin kaynağına dair ise resmi bir bilgi verilmedi.

KATAR’A DA SALDIRI DÜZENLENDİ

Katar’ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy, Ras Laffan Sanayi Bölgesi’nin füzelerle vurulduğunu ve bu saldırıda büyük hasar meydana geldiğini bildirdi. Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan ülkeye 5 balistik füze saldırısı yapıldığını açıkladı. ABD merkezli sosyal medya platformundaki yazılı açıklamada, “Katar, İran İslam Cumhuriyeti’nden fırlatılan 5 balistik füzenin saldırısına uğradı” ifadelerine yer verildi. Açıklama, füzelerden 4’ünün hava savunma sistemleri tarafından engellendiği, bir tanesinin ise Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düştüğünü belirtti. Bu füzenin düşmesiyle bölgede yangın çıktığı ve sivil savunma ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

BAE’DE FÜZE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran’dan gelen füze ve insansız hava aracı saldırılarına müdahale eden hava savunma sistemlerinin etkinliğini sürdüğünü açıkladı.