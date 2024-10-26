İran’dan Uçuş İptali Açıklaması Yapıldı

İRAN UÇUŞLARI İPTAL ETTİ

İran, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı sonrasında ülke genelindeki tüm uçuşları durdurma kararı aldı. Bu karar, güvenlik önlemleri çerçevesinde alındı ve İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan gelen açıklamalara göre, “Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir.”

YOLCULARDAN BİLGİLENDİRME

Cafer Yazarlu, İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü olarak yaptığı açıklamada, “Uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili olarak bilet almış yolculara, hava yolu şirketleri tarafından bilgilendirme yapılacaktır” şeklinde bilgi verdi.