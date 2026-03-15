İran Devrim Muhafızları’nın İhbarcı Mesajları Tansiyonu Arttırıyor

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışma 15’inci gününde tüm yıkıcılığıyla sürüyor ve bölgedeki tansiyon giderek artıyor. İran’a yakın bir haber kaynağında yer alan bilgilere göre, İran Devrim Muhafızları, binlerce İsrailli sivile tehditkar bir mesaj gönderdi. Mesajların İbranice yazıldığı ve sert ifadeler içerdiği aktarıldı.

“SENİ MUSA’NIN ASASIYLA BOĞACAK”

Mesajların içeriğinde “Hayber fatihinin adıyla” ifadesinin yer aldığı belirtilirken, İsrail’e yönelik tehditler de vardı. “Bu halktan geriye tek bir kişi bile kalsa, o kişi yine seni asanla boğacak” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mesajda, son olarak “Musa” imzasının bulunduğu kaydedildi.

“ÖLMEK İSTEYECEKSİNİZ, ÖLEMEYECEKSİNİZ”

Mesajda daha ağır tehditler de yer alırken, “Allah’ın izniyle size karanlık günler getireceğiz. Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz” ifadeleri dikkat çekti. Mesajların İsrail’de kaç kişiye ulaştığı veya hangi yöntemle gönderildiğine dair bir resmi doğrulama henüz yapılmadı.

DEVRİM MUHAFIZLARI İMZASI DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa mesajların sonunda “İran İslam Devrim Muhafızları” imzasının bulunduğu, bu mesajların siber savaş birimi tarafından gönderilmiş olabileceği değerlendirildi. Aynı içeriğin kısa süre içinde çok sayıda telefona ulaşması, planlı bir siber operasyon olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

İSRAİL DAHA ÖNCE İRAN’DAKİ UYGULAMAYA SIZMIŞTI

Söz konusu siber hamleye benzer bir olayın geçmişte İsrail tarafından gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bir haber kaynağının bildirdiğine göre, İsrail; İran’da yaygın şekilde kullanılan “BadeSaba Calendar” adlı namaz vakti uygulamasına sızarak milyonlarca kullanıcıya bildirimler göndermişti. Bu bildirimlerde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e destek verilmesinin bırakılmasının çağrısı yapılmıştı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

ABD ve İsrail, Tahran ile müzakereler sürerken, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı başlatarak karşılık verdi. İran da İsrail’in yanı sıra ABD üsleri bulunan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısının 1348’i, yaralı sayısının 17 bini aştığı bildirildi.