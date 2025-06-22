“Iran, Diplomasiye İhanet Eden ABD’dir.”

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE SÜRECİ

Başkan Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik “sığınak katili” olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı duyurdu. Trump, “Fordo artık yok” ifadesini kullandı. Bu süreçte, İsrail de İran’ın kendi topraklarına füze fırlattığını bildirdi ve bu saldırılar sonucunda 27 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail, ardından İran’ın batısına yeni bir saldırı başlattı.

İRAN’DAN SERT TEPKİ

İstanbul’da basın toplantısı düzenleyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin saldırılarına karşı sert bir yanıt verdi. Arakçi, “İran, en güçlü şekilde ABD’nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır” dedi. Ayrıca, ABD’nin “soykırım rejimi” ile birlikte hareket ettiğini belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) acil toplanarak ABD’nin saldırısını değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Arakçi, “Diplomasiye ihanet eden ABD tarafıdır” diyerek, “Saldırıya karşı sessiz kalınmamalı” diye ekledi.

MEŞRU MÜDAHELE HAKKI

Arakçi, İran’ın sahip olduğu yasal meşru müdafaa hakkını vurgulayarak, “İran, BM Şartı ve ilgili maddeleri çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır” dedi. Ayrıca, ABD’nin saldırısının içeriğine değinerek, “Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok” dedi. ABD’nin İran’ın nükleer tesislerini ve uluslararası hukuku hedef alarak saldırıda bulunduğuna dikkat çekti.

RUSYA İLE GÖRÜŞME VE STRATEJİK ORTAKLIK

Arakçi, Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın bir görüşme yapacağını belirtti. Arakçi, “Rusya, İran’ın dostudur” ifadesini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden biri olduğunu hatırlatarak, Çin ile iş birliği içinde karar taslağı hazırlıklarının devam ettiğini aktardı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BÖLGESEL TEPKİLER

İran Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin olası arabuluculuğu konusunu da gündeme getirerek, Türkiye’nin İsrail’in saldırılarını net bir şekilde kınadığını kaydetti. Dünkü saldırıların “çok büyük bir cinayet” olduğunu ifade eden Arakçi, “ABD’nin davranışı dünya barışını tehdit ediyor” dedi. Arakçi, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kapatılması gibi potansiyel tepkileri olduğunu ancak sadece “Önümüzde bir dizi seçenek var” açıklamasıyla sınırlı kaldı.

DOLAYLI GÖRÜŞMELER VE GELECEK ADIMLAR

NTV’ye verdiği cevapta, Arakçi, nükleer görüşmelerde ABD’yi temsil eden Trump’ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptıkları görüşmelerin dolaylı olduğunu belirtti. Bu görüşmelere arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı’nın önemi vurgulandı. Ayrıca, saldırılar nedeniyle görüşmelerin durduğu dönemde ABD’den farklı kanallarla mesajlar aldıklarını ifade eden Arakçi, “Gerekirse biz de bu mesajlara o aracılar aracılığıyla yanıt vereceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.