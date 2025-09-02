“Iran, Dış Politika Gündemine Değerlendirdi.”

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’da düzenlediği basın toplantısı ile ülkesinin dış politika gündemini değerlendirdi. ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlaması olasılığına yönelik bir soruya yanıt veren Bekayi, “Washington’un geçmişteki eylemleri dikkate alınmadan İran-ABD ilişkilerinin geleceğinin tartışılamayacağını” belirtti. Ayrıca, sözlerine devam ederek, “Müzakereler sırasında ABD’nin desteğiyle İsrail’in saldırganlığına uğradık. Siyonist rejim, ABD ile koordinasyon halinde İran’a yönelik yasa dışı saldırılar düzenledi,” ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİNE SERT TEPKİ

Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler yaptırımlarını yeniden uygulama girişimini “sorumsuz, mantıksız ve yasal dayanaktan yoksun” olarak değerlendiren Bekayi, Avrupa’nın 2015 nükleer anlaşmasına dair taahhütlerini yerine getirmediğini vurguladı. Bekayi, “İran’ın anlaşmaya uymadığından bahsediyorlar ama hangi anlaşmadan söz ettiklerini kendilerine sormaları gerekir,” şeklinde konuştu.

İRAN’IN ADIMLARI YASAL OLARAK SAVUNULUYOR

Bekayi, İran’ın anlaşmadaki taahhütlerini askıya alma sürecinin tamamen yasal olduğuna dikkat çekerek, bunun ABD’nin çekilmesine ve Avrupa’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı bir tepki olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve Ajans ile Güvenlik Anlaşması’na bağlı olduğunu hatırlatarak, UAEA ile temasların sürdüğünü aktardı. Ancak son saldırılar yüzünden yeni işbirliği protokolünün İran Meclisi’nin incelemesinde olduğunu ekledi.

Bekayi, geçtiğimiz hafta UAEA müfettişlerinin Buşehr’deki yakıt değişimini denetlemek amacıyla İran’a geldiğini ancak şu anda ülkede herhangi bir denetim yapılmadığını ve müfettiş bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, yeni işbirliği protokolü ile ilgili son dönemde iki tur görüşme yapıldığını, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamadığını dile getirdi.