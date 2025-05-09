İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İddiaları Reddediyor

İRAN DIŞİLERİ BAKANI İDDİALARI REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox News kanalının İran’da “gizli nükleer tesis” bulunduğuna dair ortaya attığı iddiaları yalanladı. Arakçi, bu iddiaların İsrail’in desteklediği İran karşıtı Halkın Mücahitleri örgütü aracılığıyla gündeme getirildiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Arakçi, İran ile ABD arasında gerçekleştirilen dolaylı nükleer müzakerelerin yeniden başlaması ile kamuoyunu etkilemeye yönelik “korkutucu uydu görüntülerinin” yayınlanmaya başladığını ifade etti.

İSRAİL’İN OLUMSUZ ETKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Arakçi, İsrail’in ABD ve İran arasında süren dolaylı müzakerelerde olumsuz bir rol oynadığını vurguladı. “İtibarını kaybeden ve sabotajcı olarak açığa çıkan Netanyahu, Trump’a ne yapıp ne yapamayacağını dikte etmeye çalışan politikasıyla şimdi hem eski hem de yeni kuklalara başvuruyor” dedi. Ayrıca, İsrail’in İran’a karşı Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminden kalan örgütler ve gruplar kullanma çabasında olduğunu belirtti. Arakçi, “Bu kişilerin ve örgütlerin maliyeti düşük olabilir ancak bu grupları devreye sokmak yalnızca tam bir çaresizliğin göstergesidir” ifadelerini kullandı.

GİZLİ NÜKLEER TESİS İDDİALARI

Fox News, birkaç gün önce İran’ın Semnan eyaletinde, “Rainbow Site” (Gökkuşağı Sahası) adı verilen gizli bir nükleer tesisi inşa ettiğini öne sürdü. Yayınlanan uydu görüntülerine göre, bu tesisin 2 bin 500 dönümlük geniş bir alanda yer aldığı iddia edildi. Haberde, söz konusu tesisin kimyasal madde üreticisi olarak bilinen “Diba Energy Siba” ismi altında gizlendiği ve on yıldan fazla süredir aktif olduğu ileri sürüldü.