İran Dışişleri Bakanı Arakçi İddiaları Reddetti

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İDDİALARI YALANLADI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli Fox News kanalının İran’da var olduğu iddia edilen “gizli nükleer tesis” haberlerine yanıt verdi. Arakçi, bu iddiaların İsrail tarafından İran karşıtı Halkın Mücahitleri örgütü aracılığıyla gündeme getirildiğini belirtiyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İran ile ABD arasında süregeldiği ifade edilen dolaylı nükleer müzakerelerin yeniden başlamasıyla birlikte “korkutucu uydu görüntülerinin” kamuoyuna servis edilmeye başlandığını vurguladı.

İSRAİL’İN OLUMSUZ ROLE DİKKAT ÇEKTİ

Arakçi, İsrail’in ABD ve İran arasındaki dolaylı müzakere sürecindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. “İtibarını kaybeden ve sabotajcı olarak açığa çıkan Netanyahu, Trump’a ne yapıp ne yapamayacağını dikte etmeye çalışan politikasıyla şimdi hem eski hem de yeni kuklalara başvuruyor” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, İsrail’in İran’a karşı Irak eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin döneminden kalan örgüt ve grupları kullanma çabasında olduğunu ifade etti.

GİZLİ NÜKLEER TESİS İDDİASI

ABD’nin Fox News kanalı, yakın zamanda İran’ın Semnan eyaletinde “Rainbow Site” (Gökkuşağı Sahası) kod adıyla gizli bir nükleer tesis inşa ettiğini öne sürmüştü. Paylaşılan uydu görüntüleri, tesisi 2 bin 500 dönümlük geniş bir alanda yer aldığı belirtilen bir yapının varlığını gösteriyor. Haberde, bu tesisin “Diba Energy Siba” adı altında kimyasal madde üreticisi olarak gizlendiği ve on yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiği iddia ediliyor.