İran Dışişleri Bakanı Arakçi Kabul Edildi

GÖRÜŞME DETAYLARI

İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Görüşme sırasında, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler üzerinde duruluyor.

ERDOĞAN’IN VURGULARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırıları gibi, İran’a karşı olan her tür saldırıya karşı duruş sergilediğini belirtiyor. Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik çözüm arayışlarında aktif bir rol üstlendiğini ifade ediyor. Ayrıca, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini dile getiriyor ve İsrail’in hemen saldırılarını durdurması gerektiğini söylüyor. Nükleer anlaşmazlıkların müzakerelerle çözülebileceğine dikkat çekiyor ve bu konuda adım atılması gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasında yapılacak görüşmelere yardımcı olmak amacıyla kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu aktarıyor. Teknik ve liderler düzeyindeki görüşmelerin bir an önce başlatılması gerektiğini ifade ediyor. Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçteki desteklerini sürdüreceğini de sözlerine ekliyor. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da katılıyor.