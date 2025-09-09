İran Dışişleri Bakanı UAEA Açıklaması Yaptı

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran’a karşı herhangi bir düşmanca eylem gerçekleştirilmesi ya da Avrupa ülkelerinin girişimlerine bağlı olarak Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesi durumunda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile varılan anlaşmanın geçersiz olacağını ifade etti. Mısır’ın başkenti Kahire’de, İran ile UAEA arasında haziranda meydana gelen İsrail ve ABD saldırılarının ardından askıya alınan denetimleri yeniden başlatma anlaşmasının imzalanmasının ardından, Erakçi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdualti ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’IN CEVABI

Basın toplantısında, Erakçi, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısına değinerek, “Bu terörist ve saldırgan eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz ve Filistin halkıyla ve egemenliği ve toprak bütünlüğü İsrail rejimi tarafından açıkça ihlal edilen Katar hükümetiyle tam dayanışmamızı ilan ediyoruz.” dedi. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının, UAEA ile işbirliği yaptığı koşulları temelden değiştirdiğini belirten Erakçi, “Güvenlik tesislerimizin kasıtlı olarak hedef alındığı ve yok edildiği koşullarda işbirliğinin sürdürülmesi artık mümkün değildi.” şeklinde konuştu. Bu duruma karşılık olarak İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alan bir yasa çıkardığını ifade etti.

GÜVENLİK DENETİMİ ANLAŞMASI VE YENİ MEKANİZMALAR

Erakçi, İran ile UAEA arasındaki mevcut Güvenlik Denetimi Anlaşması’nın normal koşullar altında tasarlandığını ve yaşanan saldırılar sonrası bu anlaşmanın yetersiz kaldığını kaydetti. “Ajans ile bir üye devlet arasında, güvenlik önlemleri altındaki tesislerin kasıtlı olarak saldırıya uğradığı ve hasar gördüğü durumlarda işbirliği yapılmasına dair bir emsal de bulunmuyor.” diyen Erakçi, bu nedenle UAEA ile İran’ın güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni bir mekanizma oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

İŞBİRLİĞİNE YENİ BİR ÇERÇEVE

Görüşmelerin hem güvenlik denetimlerinin sürdürülmesine hem de İran’ın meşru güvenlik endişeleri hakkında ortak anlayışa dayandığını ifade eden Erakçi, “Anlaşma, İran’ın endişelerini gideriyor ve sürekli iş birliği için bir çerçeve sağlıyor.” açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı, bu anlaşmanın, ülkesinin UAEA ile işbirliğini sürdürebilmesine katkıda bulunarak, “yasa dışı eylemlere rağmen itidalini ve sorumluluğunu ortaya koyduğunu” vurguladı.

Son olarak, Erakçi, “İran’a karşı herhangi bir düşmanca eylemde bulunulması hatta yürürlükten kaldırılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının yeniden yürürlüğe konulması halinde, İran’ın bu pratik adımları geçersiz sayacağını” sözlerine ekledi.