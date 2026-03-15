İran DMO’dan ABD’ye Uyarı: Tesisleri Boşaltın

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, son günlerde ABD ve İsrail’in İran topraklarındaki sivil sanayi tesislerine yönelik saldırılar düzenlediğini belirtti. DMO, ABD’ye misilleme yapma uyarısında bulundu.

İŞÇİLERİMİZ, ORUÇLUYKEN ŞEHİT OLDU

Yapılan açıklamada, “Düşman son 48 saat içinde ülkenin sivil fabrikalarını hedef almıştır. Ne yazık ki üretim yapan ve rızkını kazanmak için çalışan bazı değerli işçilerimiz, oruçluyken şehit olmuşlardır” ifadeleri yer aldı.

ABD’YE, BÖLGEDEKİ TÜM ABD SANAYİ TESİSLERİNİ BOŞALTMA UYARISI

Açıklamanın devamında, sert bir dille ABD ve İsrail’e yönelik şu ifadeler kullanıldı: “ABD ve Siyonist düşman, silahlı kuvvetlerimiz karşısında yenilgiye uğrayınca korkakça sivil sanayi tesislerine saldırmaya yönelmiştir. ABD’ye, bölgedeki tüm ABD sanayi tesislerini boşaltması yönünde uyarıda bulunuyoruz. Ayrıca ABD’lilerin hissedar olduğu sanayi fabrikalarının çevresinde yaşayan halktan da zarar görmemeleri için bu bölgeleri tahliye etmelerini istiyoruz.”

ABD ÜSLERİ VE ERKEN UYARI RADARLARI HEDEFTE

DMO’nun bildirisinde, “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 50’nci dalgasının, DMO Hava Kuvvetleri’ne ait imha tipi ve nokta atışı yapabilen insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El-Dhafra Hava Üssü, Fujaira’daki bazı askeri noktalar, Bahreyn’in Juffair bölgesindeki ABD üssü, ABD 5. Filo Karargahı, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü ve ayrıca bölgede konuşlu erken uyarı radarlarının hedef alındığı ifade edildi.

BÖLGE HALKINA UYARI

DMO açıklamasında ayrıca bölge halkına seslenerek, “Bu İHA’lar elde ettikleri istihbarat doğrultusunda hedeflere hassas şekilde müdahale etmektedir. Bölge halkından Amerikan askerlerinin saklandığı yerlerden uzak durmaları istenmektedir.” denildi.