İran DMO Hava-Uzay Kuvvetleri’nden İsrail’e Darbe

İran Devrim Muhafızları Ordusu, “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 73’üncü dalgasıyla ilgili önemli bir bildiri yayımladı. Açıkladığı bilgilere göre, bu operasyon kapsamında İsrail’in kuzey ve güney kesimleri ile ABD’nin bölgedeki çeşitli askeri üsleri, Devrim Muhafızları’nın Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait füzeler ve kamikaze İHA’larla saldırıya uğradı.

ASKERİ TESİSLER TAM İSABETLE VURULDU

Açıklamada, “İşgal altındaki toprakların güneyinde yer alan Arad, Dimona, Eilat, Beerşeba ve Kiryat Gat bölgelerindeki askeri tesisler ile güvenlik merkezleri, Siyonist ordunun savunma sisteminin çökmesinin ardından tam isabetle vuruldu. Ayrıca bölgede bulunan ABD’ye ait Ali el-Salem, el-Minhad ve El Dhafra hava üsleri de Fettah, Kadir ve Emad füzeleri ve kamikaze İHA’larla hedef alındı” ifadelerine yer verildi.

200’DEN FAZLA ÖLÜ VE YARALI

Saldırının ilk saatlerine dair saha raporlarına da değinilen açıklamada, “Saha raporlarına göre saldırının ilk saatlerinde 200’den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirilmiştir. Siyonist güvenlik yetkilileri, yıkım ve kayıpların sansürlenmesi amacıyla gazeteciler ve görgü tanıkları üzerindeki baskıyı artırmıştır. Savaşın denklemleri hızla değişmektedir ve Siyonist ordunun işgal altındaki topraklarının savunma kontrolü çökmektedir” denildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington hükümetleri arasında süregelen müzakerelerin ortasında, 28 Şubat’ta İran’a askeri saldırı düzenledi. İran da, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölgelerde hedef aldığı yerlere saldırılarla yanıt verdi. İran, İsrail’deki dört şehri füzeler ve İHA’larla vurduğunu duyurdu. Bu saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve birçok üst düzey yetkilinin öldüğü ileri sürülüyor. İranlı yetkililerin verdiği bilgiye göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısının 1348’i, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı bildirildi.

