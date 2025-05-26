İran Fransa’yı Dışişleri’ne Çağırdı

İRAN’DAN FRANSA’YA TEPKİ

İran, Cannes Film Festivali’nde ödül alan ünlü İranlı muhalif yönetmen Cafer Penahi’nin ülkede ‘özgürlük’ çağrısında bulunmasının ardından Fransa’nın desteği dolayısıyla Tahran Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Cannes Film Festivali’nde dün ‘Sadece Bir Kazaydı’ isimli filmiyle Altın Palmiye ödülünü kazanan Cafer Penahi, ödül töreninde “tüm İranlıları özgürlük için birleşmeye çağırdı” sözleriyle dikkat çekti. Bu konuşma, İran’daki devlete ait medya kuruluşlarında tepkiyle karşılandı. Fars Haber Ajansı, Penahi’ye ödülün ‘siyasi sebeplerle’ verildiğini iddia ederken, Öğrenci Haber Ağı SNN, Penahi’yi ‘ülkesini satan bir ajan’ olarak tanımladı.

FRANSA’DAN DESTEK GELDİ

Penahi’nin özgürlük çağrısına Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajla destek verdi. Barrot, “Cafer Penahi, İran rejiminin zulmüne karşı bir direniş sembolü olarak tüm özgürlük savaşçıları için umutları yeniden canlandıran bir Altın Palmiye Ödülü’ne layık görüldü” ifadesini kullandı. Bu ifadelerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Tahran’daki maslahatgüzarını çağırarak, Fransız bakanın sözlerini “İran’ın iç işlerine açık bir müdahale” olarak nitelendirdi.

IRANLI BAKANDAN CEVAP

Fransa’nın ‘özgürlük’ çağrısına verdiği desteğe ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Fransa’nın insanlığa karşı işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya verdiği destekle ilgili bir ekran görüntüsünü paylaşarak şunları yazdı: “Fransa’nın ‘insan hakları aktivizmini’ alay konusu yapan birçok ihlali oldu ancak belki de hiçbir şey ikiyüzlülüğü, Fransızların İsrail rejimine ve savaş suçlarına yaklaşımı kadar belirgin hale getirmemiştir. Biz İranlılara ders vermeyin. Hiçbir ahlaki otoriteniz yok.”

Cafer Penahi, 2010 yılında, bir yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası çıkan olaylara destek verdiği için 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezası infaz edilmedi. Mahsa Emini gösterilerinde protestoculara karşı güç kullanılmasını eleştiren bir bildiriyi imzaladıktan sonra Temmuz 2022’de tutuklandı. Penahi, sonrasında hapisten çıkmış olmasına rağmen ülkede mesleki faaliyetlerinin yasaklandığı belirtildi.