İran Füze Saldırısı Gerçekleşti

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN MISİLLEMESİ

İsrail, İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısını dün gece boyunca aralıklarla sürdürdü. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi önemli askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, çoğu sivil olmak üzere 320 kişi de yaralar aldı.

İRAN’IN KARŞI SALDIRISI

İran, buna cevaben “Gerçek Vaat 3” adı altında bir saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, dronelara ilaveten yüzlerce balistik füze fırlatıldı ve Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Füzelerin bazıları, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşmayı başararak patlamalara yol açtı.

NÜKLEER TESİSLERDEKİ ETKİLER

Gecenin ilerleyen saatlerinde karşılıklı saldırılar devam etti. İsrail, İran’ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını hedef aldı ve bölgede yangınlar çıktı. Ayrıca, İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesisleri de İsrail güçleri tarafından vuruldu. İran, nükleer tesislerde sınırlı bir hasar oluştuğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal sızıntı tespit edildiğini duyurdu. Tel Aviv’de de gece boyunca sirenler çalmayı sürdürdü.