İran Füzesinin İsrail’de Yarattığı Yangın Büyüyor

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI DEVAM EDİYOR
Savaşın 16. gününe girilmesiyle birlikte taraflar arasındaki karşılıklı ataklar sürmeye devam ediyor. Son gelişmede, İran’dan fırlatılan bir füze Tel Aviv’e isabet etti.
BÜYÜK BİR YANGIN PATLAK VERDİ
Olay yerine ulaşan ilk görüntüler, füzenin vurduğu bölgede büyük bir yangının meydana geldiğini gösteriyor.
SALDIRILAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ
İran’dan İsrail’e yönelik gerçekleştirilen füze atışları gece boyunca devam etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs ile İsrail’in başkenti Tel Aviv’de şiddetli patlama sesleri yükseldi.