İran Güvenlik Güçlerinden Çabahar’da Operasyon

ÇABAHAR’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

İran’ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde önemli gelişmeler yaşandı. İran güvenlik güçleri, bu bölgedeki bir binaya yönelik operasyon düzenlemek için harekete geçti.

TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA YAŞANDI

Baskın sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmalar meydana geldi. İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kudüs Karargahı’ndan yapılan duyuruda, bu operasyon sırasında 6 teröristin tutuklandığı ve 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR VE TEÇHİZAT

Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçleri, terör örgütüne ait binanın operasyonel faaliyetler için kullanıldığını ifade etti. Binadan çok sayıda silah, askeri teçhizat ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi verildi.