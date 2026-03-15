İran Hürmüz Boğazı’ndaki Kontrolünü İlan Etti

İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI ÜZERİNDEKİ KONTROLÜNÜ AÇIKLADI

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı üzerindeki tam kontrolü sağladıklarını duyurdu. 12 Mart tarihli açıklamada, Boğaz’ın Devrim Muhafızları deniz kuvvetleri tarafından yönetildiği ifade edilirken, ABD ve müttefikleri için bölgeden geçiş izninin verilmeyeceği vurgulandı. Hatemu’l Enbiya Karargahı’nın beyanında, “Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın Hürmüz Boğazı, cesur deniz kuvvetlerimizin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur” şeklinde ifadeler yer aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA MAYIN İDDİASI

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), İran’ın Hürmüz Boğazı’na 10’dan az mayın yerleştirdiğini bildirdi. ISW, İran’ın toplu olarak mayın döşemekten kaçınmasının ekonomik ve siyasi maliyetleri nedeniyle gerçekleştiğini belirtirken, geniş ölçekli mayınlamanın hem deniz trafiğini aksatabileceğini hem de Çin ile ilişkiler ve Irak ekonomisi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini kaydetti.

TRUMP’TAN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Mart tarihinde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın “bir şekilde açılacağını” ifade etti. Trump, ABD’nin ve diğer ülkelerin Boğaz’a savaş gemisi gönderebileceğini belirtirken, İran teknelerinin ve gemilerinin hedef alınabileceğini ifade etti. Ayrıca, Hürmüz Boğazı’ndan petrol alan ülkelerin bu geçidin güvenliğini üstlenmesi gerektiğine dikkat çekti ve ABD’nin bu ülkelerle koordine olacağını vurguladı. Trump’ın açıklamasının tam metni şu şekilde aktarıldı: “ABD İran’ı hem askeri hem ekonomik hem de her açıdan mağlup etmiş ve tamamen paramparça etmiştir. Ancak Hürmüz Boğazı üzerinden petrol alan dünya ülkeleri bu geçidin güvenliğini üstlenmelidir ve biz de onlara yardım edeceğiz! HEM DE ÇOK. ABD, her şeyin hızlı, sorunsuz ve iyi gitmesi için bu ülkelerle koordinasyon içinde olacaktır. Bu her zaman bir ekip çalışması olmalıydı ve artık öyle olacak. Bu, dünyayı Uyum, Güvenlik ve Ebedi Barışa doğru bir araya getirecektir!”