İran’ı Vurdum, Trump İçin Azil

TRUMP’IN İRAN’A SALDIRI KARARI VE SİYASİ ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırı emrini vermesi, ülkede devam eden 10 günlük İsrail-İran savaşına direkt olarak müdahil olma anlamına geliyor. Bu durum, ABD siyasetinde ciddi bir sarsıntıya neden oldu. Cumhuriyetçilerden birçok isim Trump’ın kararına destek verirken, Demokrat Partili bazı isimler bu kararı kınadı.

KONGRE’DEN GÜÇLÜ TEPKİLER

The Guardian gazetesine göre, saldırıya yönelik tepkisini dile getiren Demokrat Partili Kongre üyesi Ro Khanna, bu tür bir eylemin Kongre tarafından önceden onaylanması gerektiğini vurguladı. Khanna ve Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Trump’ın İran’a karşı savaşa girmesi için Kongre onayı gerekliliğini belirten bir tasarı önerisinde bulunmayı planlıyor. Khanna, X platformundan yaptığı paylaşımda, “Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi olmadan İran’ı vurdu” diyerek, “Amerika’nın Ortadoğu’da bir başka sonsuz savaşın içine çekilmesini engellemek adına” tasarının oylamaya sunulması için Washington D.C.’ye dönülmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca “Bu, anayasaya aykırı” ifadesini kullandı.

SAVAŞ YETKİLERİ KANUNU VE AZİL TALEPLERİ

ABD Kongresi’nin üst kanadı Senato’nun Demokrat Partili azınlık lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi lider John Thune’a hitaben konu ile ilgili derhal oylama yapılmasını istedi. Schumer, Kongre’nin Savaş Yetkileri Kanunu’nu devreye sokması gerektiğinin altını çizdi. Bu yasa, ABD’nin silahlı bir çatışmaya girmesi için Başkan’ın yetkilerini sınırlıyor. Ayrıca, bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, düzenlediği mitingde “Artık savaş olmasın” çağrısına destek vererek, ABD’nin saldırısını “alarm verici” olarak nitelendirdi.

Demokrat Partili Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump’ın aldığı kararın azil için yeterli gerekçe oluşturduğunu savunarak, “Başkan’ın yetkilendirme olmaksızın İran’ı bombalama yönünde aldığı feci karar, Anayasa’nın ve Kongre Savaş Yetkileri’nin ihlali” ifadelerini kullandı. Temsilciler Meclisi’nin Demokrat azınlık lideri Hakeem Jeffries de, Trump’ın ABD’lileri yanlış yönlendirdiğini belirtti.

DEMOKRAT DESTEKLER VE CUMHURİYETÇİ TEŞEKKÜRLER

Öte yandan, İran’a yönelik saldırı bazı Demokratlardan da destek buldu. Pennsylvania Senatörü John Fetterman, Trump’ın hamlesini savunarak, İran’ın “dünyanın önde gelen terör sponsoru olduğuna” dikkat çekti. Cumhuriyetçiler arasında da Trump’a tebrikler yer aldı. Senatör Lindsey Graham, X hesabından, bu kararın doğru olduğunu belirterek, “Rejimin bunu hak ettiğini” savundu. Graham, Trump’a “Aferin” diyerek, ABD’nin en iyi hava kuvvetlerine sahip olduğunu vurguladı.