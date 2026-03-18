İran’ın Ben Gurion Havalimanı’na Saldırısı Hasara Neden Oldu

İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda 3 özel uçağın, İran tarafından gerçekleştirilen misillemeler sonucu hasar gördüğü bildirildi.

ÜÇ ÖZEL UÇAK HASAR GÖRDÜ

Havalimanı yetkilileri, İsrail’i uluslararası alanda bağlayan en büyük havalimanı olan Ben Gurion’da park halindeki 3 özel jetin füze saldırıları sonucunda zarar gördüğünü duyurdu. İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, “Bu sabah 3 özel uçak önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü.” şeklinde açıklamada bulundu.

YANGIN VE HASAR DURUMU

Ayrıca, haberde bir uçağın, İran füzelerinin engellenmesi sürecinde havalimanına düşen parçalar nedeniyle ağır hasar alıp yandığı, diğer iki uçağın ise hafif yaralarla kurtulduğu ifade edildi. Aynı zamanda, bir alanda yanan uçağın fotoğrafları da yayımlandı.

İRAN’IN FÜZE MİSİLLEME SALDIRILARI

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı operasyonların ardından İran, İsrail’i füze saldırılarıyla hedef alıyor.