İran’ın Füze Saldırıları İsrail’de Yangın Başlattı

İlk paragrafın başlıksız yazılmasıyla metin başlıyor.

SAVAŞ 16. GÜNDE YENİ BİR ATEŞKES KAPISI ARALARDA

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar 16. gününde devam ediyor. Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılarda son gelişme olarak, İran tarafından fırlatılan bir füze Tel Aviv’e düştü.

BÜYÜK YANGIN MANZARALARI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine ait ilk görüntülerde, füzenin hedef aldığı bölgede büyük bir yangının meydana geldiği gözlemlendi.

GECE BOYUNCA SÜREN SALDIRILAR

İran’dan İsrail’e yönelik füze saldırıları, gece boyunca devam etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail’in başkenti Tel Aviv’de, şiddetli patlama sesleri işitildi.