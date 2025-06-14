İran’ın Genelkurmay Başkanı Musevi Atandı

HAVA SALDIRILARI DÜZENLENDİ

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’a yönelik ölümcül hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, “bölgesel bir savaşın açılış salvosu” olabileceği endişesini doğuruyor. İlgili saldırılar, hem nükleer hem de konvansiyonel hedefleri kapsıyor.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail’in hava saldırılarında ölen üst düzey askeri yetkililerin yerine yeni isimler atadı. Yeni atamalar doğrultusunda, Abdurrahim Musevi İran Genelkurmay Başkanlığına, Muhammed Pakpur İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına ve Ali Şadmani Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına getirildi.

ÖLEN KOMUTANLARIN İSİMLERİ

İsrail’in gerçekleştirdiği ilk hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid hayatını kaybetti. Bu kayıplar, bölgedeki gerilimleri artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.