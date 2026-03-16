İran’ın Hürmüz Boğazı İddialarına Sert Yanıt

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ TANSİYON ARTARKEN

İran ve ABD ile İsrail arasında süren çatışmalar 17. gününe yoğun saldırılarla giriyor. Taraflardan gelen peş peşe açıklamalar ise gerginliği daha da arttırıyor.

TARİHİ MEYDAN OKUMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, Hürmüz Boğazı’ndaki durumu, İran deniz gücüne yönelik iddiaları ve askeri operasyonları ele aldı. Naini, DMO Deniz Kuvvetleri’nin denizdeki düşman saldırılarına karşılık vermekle mükellef olduğunu belirtti ve hava kuvvetleriyle gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üslerin ve savaş gemilerinin hedef alındığını ifade etti.



ABD’nin İran deniz gücünü yok ettiği iddialarına karşın Naini, “Hürmüz Boğazı tamamen İran’ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Eğer düşman cesareti varsa savaş gemilerini buraya yaklaştırsın” dedi. Düşmanın Hürmüz Boğazı’nı kontrol etme iddialarının aksine, şimdi geri çekilmiş durumda olduklarını vurguladı.

DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Naini, “Umman Denizi’nin açıklarında bulunan ABD savaş gemilerine Devrim Muhafızları’nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ardından bu gemilerin bölgeden uzaklaştığını” belirtti. Savaş gemilerinin muhtemelen ciddi hasar gördüğünü ve bakım için geri çekildiklerini açıkladı. Ayrıca, düşmanın diğer askeri unsurlarının da benzer bir akıbete uğradığını ve mevcut durumlarının düzensiz olduğunu dile getirdi.

CESARETİ VARSA GEMİLERİNİ BASRA KÖRFEZİ’NE GETİRSİN

ABD Başkanı Trump’ın İran’ın deniz gücünü yok ettiği yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Naini, “O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin” dedi.

700 FÜZE VE 3 BİN 600 İHA FIRLATILDI

İran’ın hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde geliştiğini ifade eden Naini, “Bugüne kadar ABD ve Siyonist hedeflere yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldı. Kullanılan füzeler yaklaşık on yıl öncesine ait ve son 12 gün içinde ürettiğimiz birçok füze henüz kullanılmadı” dedi.

BU ÇARŞAMBA DÜŞMAN İÇİN YAKICI OLACAK

Son olarak, savaşın sona ermesinin düşmanın İran’ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğuna vurgu yapan Naini, “Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır saldırılarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.