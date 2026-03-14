İran’ın Kazma Dağı Nükleer Tesisinin Stratejik Önemi Artıyor

İran’ın nükleer programının merkezi olarak kabul edilen ve yerin 100 metreden derinlikte inşa edilmiş “Kazma Dağı” (Pickaxe Mountain) kod adlı yeni tesis, bölgedeki askeri dinamikleri köklü şekilde etkileyebilecek önemli bir hedef haline gelmiş durumda. Savunma uzmanları, bu devasa yapının derinliklerine gizlenmiş olması sebebiyle mevcut hava saldırıları ve sığınak delici bombalarla imha edilmesinin neredeyse imkansız olduğuna inanıyor. Tesisin etkisiz hale getirilmesi amacıyla yalnızca hava operasyonlarının yeterli gelmeyeceği, bunun yerine İran topraklarına gerçekleştirilecek riskli bir kara harekâtının gerekeceği öngörülüyor.

EN AZ 11 NÜKLEER BAŞLIK İMKANI

ABD yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alan İran’ın nükleer kapasitesini sıfırlama stratejisi, Tahran’ın 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumu çeşitli bölgelere dağıtmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Geçmişte gerçekleşen hava saldırılarına rağmen, nükleer faaliyetlerini hızla toparlayan ve savunmasını güçlendiren İran’ın, Natanz tesisine yakın bu yeni sığınakta yüzde 60 saflıkta uranyum stokladığı bildiriliyor. Uzmanlar, bu stokların en az 11 nükleer başlık üretmek için yeterli kritik eşiğe yaklaştığına dikkat çekiyor ve Kazma Dağı’nın mevcut Fordow tesisinden bile daha derin ve korunaklı olduğu vurgulanıyor.

STRATEJİK HEDEF: KAZMA DAĞI’NDA ÜRETİMİ DURDURMAK

Stratejik analizlerde, ABD ve İsrail’in bölgede askeri hedeflerine ulaşabilmesi için Kazma Dağı’ndaki üretimin durdurulması ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu hamleler, İran’ın nükleer potansiyelini sınırlamak adına kritik bir aşama olarak öne çıkıyor.