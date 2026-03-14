İran’ın Kazma Dağı Tesisinin Stratejik Önemi Artıyor

İran’ın nükleer programının merkezi konumundaki “Kazma Dağı” (Pickaxe Mountain) adı verilen yeni tesis, yer altındaki 100 metre derinliğe inşa edilmesiyle bölgedeki olası çatışmaların gidişatını değiştirebilecek önemli bir askeri hedef haline geldi. Uzmanlar, bu devasa kompleksi mevcut hava saldırıları ve sığınak delici bombalarla yok etmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor. Tesisin etkisiz hale getirilebilmesi için yalnızca hava harekâtının yeterli olmayacağı, bunun yerine İran topraklarına özel kuvvetlerin gönderilmesini öngören riskli bir kara operasyonu gerektiği ifade ediliyor.

EN AZ 11 NÜKLEER BAŞLIK ÜRETİM POTANSİYELİ

ABD yönetiminin öncelikli hedefleri arasında yer alan İran’ın nükleer kapasitesini sıfırlama planı, Tahran’ın 400 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyumu çeşitli bölgelere dağıtmasıyla birlikte yeni bir aşamaya taşındı. Daha önce gerçekleştirilen hava saldırılarına rağmen nükleer faaliyetlerini hızla toparlayıp savunmasını güçlendiren İran’ın, Natanz tesisi yakınındaki bu yeni kale içerisinde yüzde 60 saflıkta uranyum stokladığı öğrenildi. Uzmanlar, bu stokların en az 11 nükleer başlık üretmek için yeterli olan kritik eşiği aştığına dikkat çekerken, Kazma Dağı’nın mevcut Fordow tesisinden daha derin ve korunmuş durumda olduğu kaydediliyor.

STRATEJİK ANALİZLERDE KAZMA DAĞI’NIN ÖNEMİ

Stratejik incelemelerde, ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri hedeflerine ulaşabilmesi için Kazma Dağı’ndaki üretimin durdurulması ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu hedeflerin gerçekleşmesi, hem ABD hem de İsrail için kritik bir öneme sahip olarak değerlendiriliyor.