“Iran’ın Nükleer Programını Durdurmak”

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK OPERASYONUNUN ARKA PLANI

İsrail’in sabah saatlerinden itibaren başlattığı hava saldırıları devam ederken, operasyonun arka planıyla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşıldı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, saldırıların nihai amacının İran’ı askeri baskı ile nükleer programından tamamen vazgeçmeye zorlamak olduğunu belirtti. Hanegbi, “İsrail’in İran’ın siyasi lider kadrosunu doğrudan hedef alma gibi bir planı yok” şeklinde açıklama yaptı.

HAVA OPERASYONUNUN AMAÇLARI

Hanegbi, İsrail kabinesinin onayıyla yürütülen operasyonun dört ana hedefini sıraladı. Bu hedefler arasında İran’ın nükleer altyapısının imha edilmesi, balistik füze kabiliyetinin etkisiz hale getirilmesi, İran’ın İsrail’e kara saldırısı düzenleme kapasitesinin ortadan kaldırılması ve uzun vadede nükleer programın diplomatik yollarla durdurulabileceği koşulların hazırlanması yer alıyor.

ASKERİ ÇÖZÜMLERİN SINIRI

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) nükleer programı askeri yöntemlerle tamamen yok etme kapasitesinin olup olmadığı sorusuna Hanegbi, “Bu tür bir hedef kinetik yollarla gerçekleştirilemez” şeklinde yanıt verdi. Bunun yerine, tarihte benzeri örnekleri bulunan diplomatik çözüm modellerine dikkat çekti. Libya ve Güney Afrika gibi bazı ülkelerin nükleer silah programlarından vazgeçtiğini hatırlatan Hanegbi, İran’ın da “iyi bir anlaşma” ile nükleerden vazgeçebileceğini ve bunu gerçekleştirebilecek tek kişinin eski ABD Başkanı Donald Trump olduğunu ifade etti.

ABD İLE İLİŞKİLERDE KRİZ YOK

Saldırılar öncesinde ABD yönetiminin bu durumdan haberdar olduğunu doğrulayan Hanegbi, Washington ile Tel Aviv arasında bir kriz yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Hanegbi, “Bugün diplomatik çözüm istiyorlar ancak belli bir noktada, bizim çoktan fark ettiğimiz bir gerçeği, yani İran’la şu an bir anlaşma zemini olmadığını onlar da fark etti” dedi.

SALDIRILARDAN SONRAKİ SINYALLER

Hanegbi, şu ana kadar hedef alınan üst düzey İranlı askeri isimlere değinirken, İsrail’in yalnızca hava ve deniz gücüyle değil, daha geniş bir askeri varlıkla sahada bulunduğuna dikkat çekti. İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Hanegbi, sürecin daha da tırmanabileceği sinyalini verdi.

NETANYAHU’DAN OPERASYON EMRİ

Kabinenin saldırı kararını aldığı geceye dair bilgi veren Hanegbi, toplantının oldukça kısa sürdüğünü belirtti. Başbakan Netanyahu’nun, “Hava kuvvetlerinin harekete geçmesi için sadece dakikalarımız var, karşı çıkan var mı?” diyerek operasyon emrini verdiği ve kimsenin itiraz etmediğini aktardı.