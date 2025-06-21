“İran’ın Nükleer Silah Peşinde Delil Yok”

PUTİN’İN İRAN’A YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ

Putin, Sky News Arabia’ya verdiği röportajda dünya genelinde önemli iki konu hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. İran’ın nükleer programı ve Ukrayna ile olan ilişkiler üzerine konuşan Putin, hem İsrail’e hem de Kiev’e net mesajlar iletti. “İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair delil yok” ifadesinde bulunan Putin, bu konuda uluslararası camianın daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

Putin, İran’ın nükleer silah edinme çabasına dair ne Rusya’nın ne de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın elinde belirti bulunmadığını belirtti. İsrail’in bu meseledeki kaygılarına yanıt veren Rus lider, “İsrail yönetimini defalarca bilgilendirdik. İran’ın nükleer silah peşinde olduğuna dair tek bir delil yok” dedi. Ayrıca Putin, İran’ın nükleer programının belirli teknik konularının müzakere edilebileceği fikrini öne sürerek, bu tür endişelerin diplomasi yoluyla çözülebileceğini savundu.

UKRAYNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Ukrayna konusuna da değinen Putin, Ukrayna halkının büyük kısmının Rusya ile dostça ilişkiler kurmak istediğinden emin olduğunu ifade etti. İstanbul’da 2022’de gerçekleştirilen görüşmelere atıfta bulunarak, “Bir anlaşma imzalamanın eşiğindeydik. Ukrayna halkı, daha iyi bir geleceği hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Putin, Kiev yönetiminin Rusya’ya katılan dört bölgedeki referandum sonuçlarını tanıması gerektiğini savunarak bu durumu eleştirdi. “Ukrayna, üçüncü tarafların çıkarlarını değil, kendi ulusal çıkarlarını gütmeli. Çatışmayı uzatanlar, Ukrayna’yı bir araç olarak kullanıyor” sözleriyle Batı’ya da bir mesaj göndermiş oldu.