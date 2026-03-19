İran’ın Petrol Tesislerine Saldırı Stratejisi Açıklandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Gerçek Vaat-4 operasyonlarının 63. dalgasına dair yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, bazı petrol tesisleri ve ABD’ye ait çıkarların hedef alındığı belirtilirken, İran’ın savaşın kapsamını petrol tesisleri ile genişletmeyeceği ve dost komşu ülkelerin ekonomilerine zarar vermek istemediği vurgulandı. Ayrıca, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucunda, ülkenin enerji altyapısına yönelik saldırıların savaşın yeni bir aşamasına geçildiğinin işareti olduğu ifade edildi. İran’ın altyapısını koruma gerekliliğinin, ABD ile bağlantılı olan ve Amerikan hissedarlarının yer aldığı enerji tesislerine yönelik saldırı yapmasını zorunlu kıldığı dile getirildi.

TAHLİYE UYARISI YAPILDI

ABD ve İsrail, İran’ın Aseluye petrol rafinerisine ve Güney Pars doğal gaz sahasına saldırılar düzenledi. İran Silahlı Kuvvetleri, petrol rafinerilerine yönelik bu saldırılara yanıt olarak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da bulunan ABD bağlantılı petrol tesislerinin hedef alınacağını duyurmuş ve petrol tesisleri ile çevresine yönelik bir ‘tahliye uyarısı’ yayınlamıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.