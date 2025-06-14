İran’ın Yeni Genelkurmay Başkanı Musevi

İRAN’A YÖNELİK HAVA SALDIRILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’a ölümcül hava saldırıları düzenliyor. “Bölgesel bir savaşın açılış salvosu” olabileceğinden endişe edilen bu saldırılar, hem nükleer hem de konvansiyonel noktaları hedef alıyor.

YENİ KOMUTANLAR ATANDI

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail’in hava saldırılarında kaybedilen üst düzey isimlerin yerine yenilerini atıyor. Bu atamalar arasında, İran Genelkurmay Başkanlığına Abdurrahim Musevi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Muhammed Pakpur ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına Ali Şadmani yer alıyor.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid hayatını kaybediyor.