İran’ın Yeni GKB’si Musevi Seçildi

İSRAİL’İN HAFTA BAŞI YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’a yönelik ölümcül hava saldırıları düzenledi. Bu saldırıların, bazıları bölgesel bir savaşın başlangıcı olarak değerlendirilen bir gerginlik ortamında gerçekleşmesi, endişeleri artırıyor. Hem nükleer hem de konvansiyonel hedefler bu saldırıların kapsamına girdi.

YENİ ATAMALAR REALİZE EDİLDİ

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail’in gerçekleştiridiği hava saldırılarında yaşamını yitiren üst düzey isimlerin yerine yeni atamalar yaptı. Buna göre, İran Genelkurmay Başkanlığına Abdurrahim Musevi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Muhammed Pakpur ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına ise Ali Şadmani getirildi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLARIN KAYBI

İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, İran’ın üst düzey askeri yöneticilerinden üçü hayatını kaybetti. Saldırılara hedef olan isimler arasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid bulunuyor.