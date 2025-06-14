Gündem

İran’ın Yeni GKB’si Musevi Seçildi

iran-in-yeni-gkb-si-musevi-secildi

İSRAİL’İN HAFTA BAŞI YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail, sabah saatlerinde İran’ın başkenti Tahran’a yönelik ölümcül hava saldırıları düzenledi. Bu saldırıların, bazıları bölgesel bir savaşın başlangıcı olarak değerlendirilen bir gerginlik ortamında gerçekleşmesi, endişeleri artırıyor. Hem nükleer hem de konvansiyonel hedefler bu saldırıların kapsamına girdi.

YENİ ATAMALAR REALİZE EDİLDİ

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail’in gerçekleştiridiği hava saldırılarında yaşamını yitiren üst düzey isimlerin yerine yeni atamalar yaptı. Buna göre, İran Genelkurmay Başkanlığına Abdurrahim Musevi, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına Muhammed Pakpur ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına ise Ali Şadmani getirildi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLARIN KAYBI

İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, İran’ın üst düzey askeri yöneticilerinden üçü hayatını kaybetti. Saldırılara hedef olan isimler arasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Hüseyin Bakıri, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemü’l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Reşid bulunuyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu 16 milyar 463 milyon TL olarak duyuruldu. Kulübün mali durumu hakkında endişeler artıyor.
Gündem

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Sorunları Artıyor

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki sızıntı sorunları nedeniyle Hindistan, Polonya ve Macaristan’ın astronot gönderme planları belirsiz bir süre için askıya alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.