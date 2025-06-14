İran, İsrail’e Misilleme Saldırıları Başlattı

İRAN’DAN İSRAİL’E MİSİLLEME SALDIRILARI

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşı İran, misilleme saldırıları başlattı. Karşılıklı saldırıların devam ettiği süreçte, ABD basınında yer alan haberlerde, İran’ın İsrail’in saldırısının pazar günü ABD ile İran arasında yapılması planlanan nükleer görüşmelerden önce olmayacağını düşündüğü iddia edildi. The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, “Yetkililer İran’ın yaptığı yanlış hesabın İsrail’in saldırılarının bilançosunu artırdığını söylüyor.” İran’ın üst düzey liderlerinin, ABD ile nükleer görüşmelerinin başarısız olması durumunda İsrail’in saldırısının bir haftadan uzun bir süre sonra gerçekleşmesini bekledikleri belirtildi. Altı İranlı yetkili ve iki İran Devrim Muhafızları mensubunun ifadelerine dayanarak yapılan haberde, “Ancak devasa bir yanlış hesap yaptılar” değerlendirmesine yer verildi.

İSRAİL SALDIRILARINI ÖNGÖRMEDİLER

İran yönetimine yakın yetkililerin verdiği bilgilere göre, İranlı liderler, bu pazar günü arabulucu ülke Umman’da yapılacak müzakereler öncesinde İsrail’in saldırı düzenleyeceğini tahmin etmiyordu. İsrail’in saldırabileceği yönündeki haber ve raporları ise “İsrail propagandası” olarak düşünerek önemsemediler. Yetkililere göre, bu haberler, İran’a görüşmelerde nükleer programı konusunda taviz vermesi için baskı yapma amacı güdüyordu. Bu nedenle daha önceden planlanan önlemlerin göz ardı edildiği ileri sürüldü.

GÜVENLİ GÜNLERİN İHLALİ

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin paylaşılmasını istemeyen kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İran’ın üst düzey askeri komutanları, İsrail’in saldırı düzenlediği cuma gecesi güvenli evlerde değil, kendi evlerindeydi. İddialara göre, saldırılardan etkilenen Devrim Muhafızları’nın Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade ve üst düzey personel, tek bir yerde bir araya gelmemeleri yönündeki talimatları dikkate almayarak Tahran’daki bir askeri üste acil durum savaş toplantısı gerçekleştirdiği esnada, İsrail’in bu üsse saldırı düzenlediği belirtildi.

HAVA SAVUNMASI ELEŞTİRİLERİ

NYT’nin bildirdiğine göre, bazı yetkililerin “Hava savunmamız nerede?” diye sorduğu özel mesajlarda görüldü. Bir yetkili “İsrail nasıl olup da istediği her şeye saldırıp üst düzey komutanlarımızı öldürebiliyor ve biz bunu durduramıyoruz?” şeklinde bir soru yöneltti. Yetkililer, İran’ın saldırının yakın olduğunu ve bu denli hasarın oluşmasını öngörememesinin nedenlerini sorguladı. Tahran’dan telefonla röportaj veren Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, “İsrail’in saldırısı liderliği tamamıyla gafil avladı… Bu, düzgün bir hava savunması eksikliğimizi ve onların kritik bölgelerimizi bombalama kabiliyetini ortaya koydu” şeklinde bir yorumda bulundu.

ALTYAPIYA SALDIRILAR VE PROTESTO ENDİŞESİ

İran hükümetine yakın olduğu belirtilen Hosseini, İsrail’in İran’ın güvenlik ve ordu ve aparatına bu denli açık bir şekilde sızmış olmasının yetkilileri şok ettiğini ifade etti. İsrail’in, İran’ın askeri ve nükleer hedeflere yönelik “operasyonlar” yaptığı ve saldırı öncesinde ülkede oluşturdukları patlayıcı insansız hava aracı (İHA) üssünü aktif hale getirdiği bildirildi. Haberde ayrıca, İran’da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı hakkında da bilgiler yer aldı. İddiaya göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, intikam talep etti ancak aceleci davranmak istemediğini belirtti. Toplantıda İran’ın nasıl ve ne zaman misilleme yapacağına dair görüş ayrılıkları da yaşandı. Gazeteye konuşan bir yetkili, “İsrail’in İran’ın altyapısına ya da su ve enerji santrallerine saldırması halinde bunun protestolara neden olacağı” konusunun da toplantıda tartışıldığını belirtti.