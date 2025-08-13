İran, İsrail’i Ajansa Sızmakla Suçladı

İSLAMİ’NİN ELEŞTİRLERİ

İranlı öğrenciler, İslami’nin UAEA’nın Tahran’ın nükleer faaliyetlerine yönelik tutumunu sorguladığını bildirdi. İslami, “İsrail, Ajansa sızmış durumda ve bunu kullanarak ülkelerin gizli bilgilerini istismar ediyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük saldırılarda, UAEA’nın denetimi altında bulunan bazı noktaları roketlerle tekrar tekrar hedef aldığına dikkat çekti. İslami, ABD’nin uzun süredir İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı planları gerçekleştirdiğini vurguladı.

SALDIRILARIN BAŞLANGICI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın değişik şehirlerindeki nükleer tesislere ve orduyu yöneten üst kadroya yönelik geniş kapsamlı operasyonlar düzenlemişti. Bu bombardıman sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanların yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti. ABD’nin ise İsrail’e açık destek verdiği biliniyor ve 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine saldırı yapıldı.

MİSİLLEME EYLEMLERİ

İran, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırıya karşılık olarak 23 Haziran’da, ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü’ne bir saldırı düzenledi. Ardından, 24 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonu artıran önemli olaylar olarak kayıtlara geçti.