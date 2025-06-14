İran İsrail’i Vurdu, Gazze’de Sevinç

İRAN ORDUSU MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran ordusu karşılık vermek amacıyla misilleme saldırısına başladı. Bu saldırılar sırasında yüzlerce balistik füze İsrail’e fırlatıldı. Tel Aviv semalarında çok sayıda roketin uçtuğu gözlemlenirken, bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

GAZZE’DE SEVİNÇ GÖRÜNTÜLERİ

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana havadan, karadan ve denizden gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda büyük hasar gören Gazze Şeridi’ndeki halk, İsrail’e yönelik saldırıları sevinçle kutladı. Gazze’de yaşanan bu sevinç, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.