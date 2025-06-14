Dünya

İran, İsrail’in Uçaklarını Vurdu

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İSRAİL’E YÖNELİK MISILLEME HAMLESİ

İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılara karşılık, İran’dan ani bir yanıt geldi. İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’a yönelik yapılan misilleme saldırısıyla ilgili bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait iki F-35 savaş uçağı ve bir F-16 savaş uçağı ile çok sayıda insansız hava aracını başarıyla imha ettiği bildirildi.

PİLOTLAR HAKKINDA BİLGİ YOK

Açıklamada, vurulan uçakların pilotları hakkında henüz kesin bir bilginin elde edilmediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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