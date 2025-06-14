İran, İsrail Saldırısına Hazırlıksızdı

İRAN’IN MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLADI

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik saldırılarının ardından İran, İsrail’e karşı misilleme saldırılarına başladı. Saldırılar sürerken, ABD basınına düşen haberlerde, İran’ın pazar günü ABD ile İran arasında planlanan nükleer görüşmeler öncesinde İsrail’in saldırısının gerçekleşmeyeceğini düşündüğü iddia edildi. The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, yetkililer, “İran’ın yaptığı yanlış hesabın İsrail’in saldırılarının bilançosunu artırdığını” belirtti. İran’ın üst düzey liderleri, nükleer görüşmelerin başarısız olması halinde, İsrail’in saldırısının bir haftadan uzun bir süre sonra olacağını tahmin ediyordu. Ancak, konuya dair bilgi veren altı İranlı yetkili ve iki İran Devrim Muhafızları mensubunun anlatımlarına göre, “Ancak devasa bir yanlış hesap yaptılar.”

İSRAİL’İ KÜÇÜMSERKEN HATALAR YAPTILAR

İran yönetimine yakın yetkililerin verdiği bilgilere göre, İranlı liderler, Umman’da bu pazar günü gerçekleşmesi beklenen müzakereler öncesinde İsrail’in saldırı düzenleyeceğini öngörmüyordu. Onlar, İsrail’in saldırabileceği yönündeki haberleri “İsrail propagandası” olarak değerlendirip dikkate almadılar. İranlı yetkililere göre, bu haberler, İran’ın müzakerelerde nükleer programı konusunda taviz vermesi için baskı yapma amaçlıydı. Bu nedenle, daha önceden planlanan önlemlerin göz ardı edilmiş olabileceği ifade ediliyor.

YANLIŞ HESAP YAPILDI

Hassas konular nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, İsrail’in saldırdığı gecede İran’ın üst düzey askeri komutanlarının kendi evlerinde bulunduklarını aktardı. İddiaya göre, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları’nın Hava ve Uzay Birimi Komutanı Emir Ali Hacızade, üst düzey personeliyle birlikte bir araya gelmemeleri yönündeki talimatları göz ardı etti. Bu grup, Tahran’daki bir askeri üste acil durum toplantıları yaparken, İsrail’in üsse düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

HAVA SAVUNMASI SORUNU GÜNDEME GELDİ

NYT’nin ulaşabildiği özel kısa mesajlar, bazı yetkililerin sinirli bir şekilde “Hava savunmamız nerede?” şeklinde sorular sorduğunu gösterdi. Bir yetkili ise, “İsrail nasıl olup da istediği her şeye saldırıp üst düzey komutanlarımızı öldürebiliyor ve biz bunu durduramıyoruz?” diye sormakta. Yetkililer, İran’ın saldırılarının yaklaşmakta olduğu ve bu kadar büyük bir hasarın oluşmasını öngörememenin altında yatan istihbarat ve savunma eksikliklerini sorguladı.

GÜVENLİK YENİLİKLERİ GEREKTİRİYOR

Tahran’dan telefonla röportaj veren Ticaret Bakanlığı Enerji Komitesi üyesi Hamid Hosseini, “İsrail’in saldırısı liderliği tamamıyla gafil avladı, özellikle de üst düzey askeri isimlerin ve nükleer bilim insanlarının öldürülmesi… Bu, hava savunmasındaki eksikliklerimizle onların direniş olmadan kritik bölgelerimizi hedef alabilme yeteneğimizi gösterdi,” şeklinde konuştu. İran hükümetine yakın bir kaynak, İsrail’in İran’ın güvenlik ve ordu yapısına açıkça sızmış olmasının da yetkilileri şaşırttığını belirtti.

İsrail, İran’ın askeri ve nükleer hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi ve saldırılar öncesinde patlayıcı insansız hava aracı (İHA) üssünü aktif hale getirdi. Haberde, İran’da yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi Toplantısı hakkında da bilgiler yer aldı. İddiaya göre, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplantıda intikam istemesine rağmen acele etmemek gerektiğini vurguladı. Toplantıda, İran’ın misillemelerinin nasıl ve ne zaman olacağı üzerine de farklı görüşler oldu. Yetkililer, İsrail’in İran altyapısına ya da su ve enerji santrallerine saldırması durumunda bunun protestolara neden olabileceğini toplantıda tartıştıklarını belirtti.