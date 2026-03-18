İran Kadın Milli Futbol Takımı İstanbul’a Ulaşım Sağladı

Avustralya’da gerçekleşen turnuvada 2 Mart’ta gerçekleşen maçtan sonra bazı oyuncuların milli marşı seslendirmemesi, takımın gündeme taşınmasına yol açtı. İran ile ABD arasında yaşanan gerginlik sonrası, turnuvada kalan oyunculardan bazıları iltica talebinde bulunurken, bazıları ise ülkelerine dönmek istediklerini belirtti.

DÖNMEK İSTEYENLER İSTANBUL’A İNİŞ YAPTI

Bu gelişmeler neticesinde, İran Kadın Milli Takımı ilk olarak Malezya’ya geçti. Orada bir süre bekleyen futbolcular, ardından Umman üzerinden Türkiye’ye ulaşarak, Umman’dan kalkan bir uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

